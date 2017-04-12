Трасса «Таврида»: подготовительные работы идут полным ходом

Подготовительный этап строительства трассы «Таврида» проходит на территории от Керчи до Белогорска. На текущий момент трасса закрепляется на местности с разбивкой осей.

Помимо этого проводится снятие растительного слоя, также расчищается полосаы отвода трассы. Об этом сообщает Крыминформ со ссылкой на пресс—службу министерство транспорта Крыма.

Отмечается, что поблизости от проведения строительных работ создаются временные площадки для стройматериалов и подъезды к стройке. На сегодняшний день, подготовка идет на участках: Керчь—Приморское, от Приморского до дороги Белогорск—Льговское, и от Льговского до трассы Симферополь—Феодосия.

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Кроме того, в министерстве транспорта Крыма отметили, производится очистка места проведения работ от взрывоопасных предметов. Количество людей, занятых в строительстве трассы «Таврида» на данный момент составляет порядка 300 человек, также на участках трудится порядка 110 единиц спецтехники.



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