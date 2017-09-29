Трасса «Таврида» получила окончательное одобрение

По проекту трасса федерального значения «Таврида» завершилась государственная экспертиза. Объект получил положительное заключение. Об этом доложил замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров.

Вскоре должно быть подписано распоряжение по единому исполнителю. После чего поступит аванс на проведение строительных работ в размере 3 млрд рублей.

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Напомним, что подготовительные работы по строительству трассы «Таврида» стартовали в Крыму еще в конце февраля текущего года. Для того чтобы это стало возможным до окончания госэкспертизы, местным депутатам пришлось принять ряд законопроектов.

В начале сентября, в свою очередь, глава Крыма Сергей Аксёнов отмечал, что объект успешно прошел техническую экспертизу.

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