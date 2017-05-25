Трасса «Таврида»: в Керчи презентуют уникальный склеп

Летом в Керчи презентуют склеп V века, который был обнаружен археологами в ходе раскопок по маршруту трассы «Таврида». Об этом сообщила генеральный директор ГБУ «Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник» Татьяна Умрихина.

В ходе проведения раскопок, которые происходят в Керчи, по ходу следования трассы федерального значения «Таврида» были обнаружены интересные находки. Одной из них стал склеп V века. Его покажут в августе текущего года.

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«Просто на дороге (внутри города развязка). Трудами археологов Института археологии Российской академии наук один из склепов — это пятый век нашей эры — разобран, отвезён в крепость «Керчь». Для него приготовлено специальное место. И вы его фактически увидите в той же ситуации», — отметила Умрихина.

Также Татьяна Викторовна отметила, что в процессе данный раскопок было обнаружено большое количество различных открытий, которые носят ценный характер для культурного наследия города.

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