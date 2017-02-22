Трассу «Таврида» начнут строить в марте

Глава Крыма рассказал когда начнётся строительство «Тавриды». К работам по возведению будущей четырехполосной федеральной трассы приступят уже в марте. Также будущую федеральную трассу назвали главным объектом дорожного строительства на полуострове. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

Напомним, что новая автотрасса «Таврида» в будущем соединит три крупных крымских города Керчь, Симферополь и Севастополь.

Как сообщалось ранее редакцией KerchINFO.com, генеральным подрядчиком строительства автомобильной трассы «Таврида» в Крыму стало петербургское АО «ВАД«. Трасса «Таврида» в двухполосном варианте войдёт в эксплуатацию в 2018 году, а в четырехполосном в 2020. Строительство начнётся с участка Керчь—Феодосия.

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По предварительным расчётам строительство «Тавриды» не создаст неудобств для автомобилистов.Так как существующую трассу не закроют, а просто параллельно ей будут строить новое двухполосное дорожное полотно. После окончания ее строительства, начнут реконструкцию уже существующей дороги Керчь—Феодосия, пустив движение по новой построенной параллельной трассе. Таким образом автомобильному движению во время возведения новой трассы ничего не будет мешать.

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