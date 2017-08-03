Трассу «Таврида» оборудуют весами для большегрузов

На трассе федерального значения будет установлен весогабаритный контроль. Об этом стало известно из соответствующей документации на портале госзакупок РФ.

На официальном портале госзакупок РФ стартовал конкурс на определение подрядчика по разработке проектно-сметной документации на строительство стационарного пункта весогабаритного контроля на автомобильной дороге «Таврида» в районе с.Фонтан Ленинского района. Заказчиком разработки проекта выступает ГКУ РК «Служба автомобильных дорог РК».

Планируется, что комплекс будет выполнять функции контроля передвижения грузов, мониторить интенсивность и состав транспортного потока крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств.

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Согласно документам конкурса, проект должен предусматривать устройство переходно-скоростных полос, выделенной полосы для взвешивания, площадок для остановки и стоянки транспортных средств, искусственного освещения. Кроме этого, планируется построить стоянку для задержанных транспортных средств с устройством освещения, ограждения и пунктом охраны, здание для работы стационарного пункта, установить оборудование для мгновенного взвешивания на подходах к пункту весогабаритного контроля, программное обеспечение и прочее оборудование.

На разработку проекта выделяется 5 миллионов рублей из бюджета Республики Крым. Заявки будут приниматься до 24 августа.

Напомним, трасса «Таврида» будет протяжённостью 253,5 километра, без учёта автомобильных подходов к Керченскому мосту и территории Севастополя. Две полосы дороги введут в эксплуатацию уже в декабре 2018 года, а четырёхполосное движение запустят в конце 2020 года.

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