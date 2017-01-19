Крымские дороги необходимо строить с помощью местных материалов. Это в значительной степени уменьшит стоимость работ. В этом убеждён депутат Госдумы, член Центрального штаба Общероссийского народного фронта Александр Васильев, информирует пресс-служба ОНФ.

Правительству Республики необходимо найти способ использовать материалы для строительства дорог из местных ресурсов, а не транспортировать их с материковой части Российской Федерации.

«В Крыму есть небольшие сложности с материалами. Это объективный факт. Однако не стоит забывать о том, что в руках минтранса РФ и Росавтодора сосредоточены инструменты по нормативному регулированию использования в том числе и материалов, которые могут пойти на строительство дорог и трассы «Таврида» в частности. Возможно рассмотреть вопрос применения местных материалов, стоимость на которые намного ниже… Но в минтрансе и минстрое этот вопрос повис, что приводит к излишним тратам, которые лягут на бюджет России», – отметил Васильев.

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Отметим, что для строительства трассы «Таврида» планировали использовать песок, который добывают в пределах лицензированного участка недропользования недалеко от памятника «Артезиан». Однако, как показала экспертиза, он не подходит для применения в ходе строительства трассы «Таврида» и каких-либо других бетонных работ.

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