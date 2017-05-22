Трассу «Тавриду» обеспечат стройматериалами любой ценой

Глава Республики Крым Сергей АКСЕНОВ распорядился о создании Межведомственной рабочей группы по вопросам обеспечения местными строительными материалами объектов федерального значения.

В документе распоряжения указано, что рабочую группу создают в целях своевременного обеспечения местными строительными материалами объектов федерального значения – трассы «Таврида» и автоподходов к Керченскому мосту.

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Межведомственной рабочей группе предстоит обеспечить координацию работы исполнительных органов государственной власти Республики Крым и администраций муниципальных образований полуострова, связанной с оформлением разрешительной документации, необходимой для обеспечения поставок общераспространенных полезных ископаемых.

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Контроль за выполнением распоряжения будет осуществлять заместитель председателя Совмина РК Юрий ГОЦАНЮК.

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