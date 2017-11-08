Третье смертельное ДТП в Керчи за неделю: разбился мотоциклист

Сегодня вечером, приблизительно в 19 часов в районе улицы Буденного произошла смертельная авария – мотоклист врезался в грузовик.

Как сообщают очевидцы, мотоцикл (белый спортбайк) двигался попутно с фурой, водитель не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с грузовым транспортным средством. От полученных травм скончался на месте. Пассажирку мотоциклиста госпитализировали. Сейчас на месте работаю правоохранительные органы.

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За эту неделю это третье дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. В выходные, авария, унесшая жизнь двоих людей (в том числе ребенка) произошла в Аджимушкае, еще одно ДТП произошло в понедельник на Куль-Ольбинском шоссе, где погиб мужчина.



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