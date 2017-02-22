Три вопроса помощнику Главы Республики Крым Анатолию Цуркину

В Керчи существует ряд проблемных вопросов, связанных с транспортом. Зачастую, местные чиновники не имеют достаточной компетентности или желания рассуждать о тех или иных проектах. Однако от этого вопросов у керчан меньше не становится.

Справилась ли ООО «Морская дирекция» с крымскими морозами? Почему в Керчи не будет ж/д станции? Почему в Керчи не будет объездной дороги? Именно на эти три вопроса ответил редакции KerchINFO.com бывший министр транспорта, а сегодня помощник Главы Республики Крым Анатолий Цуркин.

— Паромное соединение между Крымом и материковой Россией связывает Керченская паромная переправа, оператором которой является ООО «Морская дирекция». Как вы оцениваете его работу?

— Многие считают «Морскую дирекцию» монополистом транспортных перевозок через Керченский пролив. Однако это не так. В связи с этим в рамках организации паромного сообщения в/из Крыма, «Морская дирекция» придерживается общих правил по перевозке грузов и установленных тарифов. Как и все операторы, «Морская дирекция» должна обеспечивать непрерывную, устойчивую работу по доставке грузов и пассажиров в/из Крыма.

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В последнее время мы наблюдали, что основной оператор, которым является ООО «Морская дирекция», заявлял о готовности переправы к работе в зимних условиях, но работа была приостановлена из-за отсутствия судов ледового класса. Многие суда, которые работают в ООО «Морская дирекция», фактически находились у причалов, в то время как другие операторы паромной переправы, нормально осуществляли свою работу. Многие понадеялись на Керченскую переправу и функционирование «Морской дирекции», но организация не смогла должным образом обеспечить работу.

— Почему было принято решение модернизировать железнодорожные станции в Багерово и Владиславовке, а не строить перспективный ж/д вокзал в Керчи?

— Керченская железная дорога имеет узкую пропускную способность. Согласно заявленным данным Минтранса, она равняется 8 парам поездов в сутки. Керченский мост, в свою очередь, будет иметь способность пропускать 44 пары поездов. Поэтому было принято решение о модернизации железнодорожного вокзала в Багерово, а во Владиславовке принято решение обустроить дополнительную станцию. Это дешевле, чем увеличивать пропускную способность керченского участка железнодорожных путей.

Возможно для пассажиров, прибывающих непосредственно в Керчь будет не очень удобно, но, я думаю, что в процессе реализации проекта администрация города позаботиться об автобусном сообщении.

— Ранее в Керчи планировали строить объездную дорогу с Керченской переправы, которая бы позволила большому потоку транспортных средств идти в объезд города. Однако проект не был осуществлён. С чем это связано?

— Да, по этому проекту было много споров и вопросов. Объездная дорога была запланирована, как временная схема, которой можно пользоваться до введения в эксплуатацию транспортного перехода в Крым. Но строительство этой дороги требует больших денежных затрат и является нецелесообразной, учитывая, что будет использоваться в течении двух лет.

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