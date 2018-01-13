«Триумф» на границе Крыма и Украины

Воздушное пространство на границе Крыма с Украиной охраняет новый дивизионный комплект зенитно-ракетной системы С-400 «Триумф». Дивизион уже начал дежурить в районе мыса Фиолент в Севастополе. Об этом сообщает ТАСС.

По словам командующего ВВС и ПВО Южного военного округа генерал-лейтенанта Виктора СЕВОСТЬЯНОВА,

постановка на боевое дежурство комплекса повысит боевые возможности и эффективность всей крымской Противовоздушной обороны.

Как отмечают в Министерстве обороны РФ система С-400 будет будет контролировать воздушное пространство над Чонгаром и Армянском на границе с Украиной.

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Дивизион состоит из восьми ракетных установок. В ходе выполнения боевой задачи по охране воздушного пространства Крымского полуострова боевые расчеты ЗРК С-400 «Триумф» осуществили выдвижение на позиции, развернули пусковые установки, осуществили топопривязку и ориентирование комплекса на местности, начали обнаружение и отслеживание целей.

Известно, что в этом году российская армия получит на вооружение ещё 10 дивизионов.

Справка: С-400 «Триумф» — российская зенитно-ракетная система большой и средней дальности. Она может вести огонь одновременно по 36 целям с наведением на них до 72 ракет. Комплекс предназначен для поражения всех современных и перспективных средств воздушного нападения, включая стратегические бомбардировщики, баллистические и крылатые ракеты, может применяться против наземных объектов.

Фото: ТАСС

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