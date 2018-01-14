Трое боксёров из Керчи едут на открытое первенство Крыма

С понедельника в Симферополе стартует Открытое первенство Республики Крым по боксу среди юниоров 17-18 лет.

Соревнования будут проходить пять дней – с 15 по 19 января. За победные титулы поедут бороться и керченские спортсмены.

На турнир съедутся боксёры со всего полуострова – около сотни спортсменов из Симферополя, Евпатории, Ялты, Алушты и других городов Крыма, а так же – города Севастополя.

От Федерации бокса России, на эти соревнования, направлен технический делегат – судья международной категории – Александр ГРИГОРЯН.

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Керчь на соревнованиях представят воспитанники ДЮСШ №4 – Игорь ЛЕМЕШКО, Константин ЛУГОВСКОЙ и Артур БАРСКИХ. Желаем спортсменам успехов и удачи!!!

Справка: «Поболеть» за участников Открытого первенства Республики Крым можно здесь: Симферополь, ул. Киевская, 78, спортивный зал ГБУ РК «ДЮСША №2». Вход свободный! Торжественное открытие соревнований – 16 января, 13:00

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