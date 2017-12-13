Тротуар между Солнечными очистят от грязи

Для юных керчан из Нижнего Солнечного ежедневная дорога в школу стала полосой с препятствиями. Когда исчезнет огромная лужа на единственной пешеходной дорожке между районами?



Жители микрорайона Нижний Солнечный жалуются на состояние тротуара в районе строительства автоподходов. Каждый день школьники вынуждены обходить огромную лужу либо через вязкую грязь, либо по проезжей части. Родители учеников требуют сделать дорогу к Верхнему Солнечному безопасной.

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Заместитель главы керченской Администрации Роман КИРИЧЕНКО обещал решить проблему горожан. На днях тротуар очистят от грязи и избавятся от огромной лужи. Журналисты КерчьИНФО будут следить за ситуацией.

Однако, станет ли дорога в школу безопасной после чистки тротуара? В районе стройки, в принципе, не безопасно находиться. Родители школьников переживают за жизни своих детей и просят огородить строительную площадку забором.

Фото из социальной сети



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