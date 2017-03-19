Трёхлетие «Крымской весны» по-керченски (фото)

Вчера, 18 марта, керчане с размахом отпраздновали третью годовщину «Крымской весны». С утра и до позднего вечера на улицах города гуляли люди, были слышны слова поздравления, радости и благодарности. Ведь три года назад регион вернулся в «родную гавань».

Яркими фотографиями праздничного дня в Керчи с редакцией KerchINFO.com поделилась читательница Людмила Бахарева.

Так в 11:00 в районе Стройгородка стартовал авто-мотопробег. Около 50 машин, украшенных патриотическими флагами и гербами, вместе с несколькими десятками байкеров, проехались по городским улицам, сигналя прохожим. Такой заряд позитивной энергии моментально передавался горожанам: все приветливо махали, хлопали в ладоши и фотографировали шествие.

Читайте: Как прошел авто-мотопробег в честь «Крымской весны» в Керчи

После этого праздник переместился на центральную площадь города, где была установлена сцена. Там в течение всего дня гостей радовали творческие коллективы и поздравляли первые лица Керчи.

Закончился столь знаменательный день красочным фейерверком, который заставил всех присутствующих на несколько минут замереть на месте, любуясь пиротехническим шоу.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

