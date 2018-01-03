Туман окутал вечернюю Керчь (ФОТО)

Относительно теплый день сменился прохладным вечером, и зимнюю Керчь окутал густой туман. Он придал городу мистической атмосферы и сделал Керчь невероятно красивой.

Фотограф сайта kerchinfo.com прогулялся по вечернему городу и запечатлел красоту обыденного, но завораживающего погодного явления.

Туман был такой густой, что, прогуливаясь по керченской набережной, нельзя разглядеть строящийся Крымский мост. Если не знать, что в нескольких километрах продолжается стройка века, то можно подумать, что Крымского моста нет. Совсем нет 😉

Тем, кто планировал сегодня переправится на другой берег, придется подождать – паромная переправа в целях безопасности судоходства остановлена. О начале движения паромов сайт КерчьИНФО сообщит дополнительно. Следите за нашими публикациями!

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Водители, будьте осторожны! Не стоит забывать о правилах безопасности на дорогах: при такой погоде стоит быть особенно внимательным. Из-за плохой видимости советуем снизить скорость и соблюдать оптимальную дистанцию.

Между тем, синоптики предупреждают, что в ближайшие четыре дня в Крыму сохранится теплая погода. В Керчи, днем 4 января ожидается небольшой дождь. Ветер ночью и утром восточный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с; днем юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5, днем +10…+12.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелями интересных моментов в жизни города, можете присылать ваши фотографии на электронную почту admin@kerchinfo.com. Самое интересное будет опубликовано на сайте КерчьИНФО.

Туман в Керчи 3 января фото



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