Туристы в Керчи: как остаться человеком?

Сегодня был свидетелем ситуации и вы поймёте почему так отношусь к «понаехавшим».

Для каждого керчанина гора Митридат – это не просто географический центр города, это нечто большее, это святое. Всегда приятно показать и рассказать гостям о памятниках античности, средних веков и нового времени.

Но сегодня просто возмутила своим поведением группа «туристов» и судя по отвалившейся плитке, не только они так делают. На вершине располагается мемориал героев, который окружают стеллы с надписями городов-героев. Сразу за ограждением, облицованным чёрным мрамором, стоит металлическое ограждение. Туристы, набродившись по раскопкам, поднимаются к мемориалу и упираются в металлический заборчик и чтобы не обходить вокруг метров 20, лезут через ограждение мемориала.

Вот и сегодня: вылезла на это ограждение бабка, поцокала каблучищами и еле слезла вниз. Следующим высадили на мрамор ребёнка. Девочка попрыгала и спустилась вниз. Потом – выперлась на ограждение мама девочки ( конечно, не в домашних тапочках). Когда женщина сделала им замечание, то «туристы» ещё стали огрызаться.

И в завершение, игноря замечания полез папа с другом через ограждение. Итого 5 человек…

Люди, вы когда приходите в гости тоже так себя ведёте?

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