Турнир памяти тренера и ученика

В конце апреля, с 27 по 30 число, в Новороссийске состоялся Открытый краевой турнир по плаванию, посвященный памяти тренера Олега Денисенко и его ученика Егора Александрова.

Турнир собрал около 400 участников из 20 городов Краснодарского края (Анапа, Геленджик, Краснодар, Новороссийск, Липецк, Ростов-на-Дону, Лабинск и др).

Крым представляли юные спортсмены из города Керчи (Сошенко Дмитрий, Борисов Кирилл, Бондаренко Владимир, Кисляков Дмитрий, Рыбин Илья, Фурдуева Марина, Дронова Лера, Степанова Алина).

Спортсмены боролись 3 дня в 2-х возрастных категориях — старшей (мужчины и женщины) и младшей (юноши и девушки).

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Победители и призеры награждены медалями и дипломами, лучшие на дистанции отмечены призами от всемирно известной компании » Speedo». Также родители Егора Александрова награждали ребят памятными медалями турнира.

Соревнования проведены на высоком организационном уровне, но отличительной чертой турнира было дружелюбие и участников, и судей.

Соревнования проводятся ежегодно и в 2018 году будут международными.

Справка KerchINFO

Егор Александров родился 29 марта 1998 г. и с рождения был борцом. Еще при рождении была угроза, что малыш останется инвалидом, но судьба распорядилась иначе Егор вырос здоровым и крепким ребенком. В 1 классе начал заниматься плаванием не смотря на свой страх воды. Первым тренером стал Олег Валерьевич Денисенко, который и увидел в испуганном мальчике будущего чемпиона. Он помог Егору преодолеть его страхи и неуверенность в себе.

Выиграл первые соревнования и в дальнейшем никогда не разочаровывал своего тренера. Был членом сборной команды Краснодарского Края, в 12 лет выполнил КМС, был на Первенстве России 2012, являлся неоднократным победителем и призером международных соревнований в Германии, Израиле, Македонии, Греции, Установил 2 рекорда города Новороссийска.

Спорт являлся самой главной частью в жизни Егора, он приносил ему радость и удовлетворение. Он с достоинством справлялся с нагрузками. Егор трагически погиб 30 мая 2013, его тренер ушел осенью 2016.

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