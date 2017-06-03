Турнир по хоккею на роликах собрал в Керчи всю Россию

В субботу и воскресенье, 3 и 4 июня в спортивном клубе «Планета ПРОСПОРТ» проходит турнир по хоккею на роликах. В нем участвуют семь команд из разных уголков нашей страны.

Как рассказал сайту KerchINFO.com, организатор соревнований, капитан команды «»Гриффин» Олег Медведев, это уже 9-й по счету турнир. В нем принимают участие команды из Краснодара, Москвы, Ялты, и конечно же наша, керченская команда. Он отметил, что обычно такие турниры проводятся весной, но погодные условия не позволили поддержать традицию.

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Турнир проходит в два этапа. Сегодня – игры в группах, которых две, в одной – 4 команды, во второй – 3. По результатам игр, в стадию плейофф выйдут по две лучших команды из каждой группы, и завтра, будет известно, кто же стал лучшей командой по хоккею на роликах.

Организатор отмечает, что между командами, не пробившимися в стадию игр на вылет, также будет разыгран малый кубок соревнований. Олег МЕДВЕДЕВ благодарит спортивный клуб «Планета ПРОСПОРТ» за помощь в организации этого турнира.

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