Творческая встреча с бардом в Керчи

Керчан и гостей города, ценителей поэзии, музыки и бардовской песни приглашают 2 декабря в уютные залы Картинной галереи Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника, расположенной в самом центре древнего города по адресу ул. Театральная.

В 15:00 здесь начнется творческая встреча с известным керченским бардом, писателем, поэтом, композитором, членом Союза русских писателей Восточного Крыма Василием Нестеренко. Творческий вечер «Мне 65» позволит гостям встречи услышать песни и стихи автобиографической тематики, посвященные родному Крыму, путешествиям, дружбе, флоту.

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