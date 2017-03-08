Танцоры со всей России сольются в «Потоки танца»

В Керчи пройдёт ежегодный международный фестиваль-конкурс «Потоки танца». Этим летом сценическая площадка ДК Корабел примет множество танцевальных коллективов со всего Крыма. Восьмой Международный конкурс хореографических коллективов пройдёт в Керчи с 18 июня по 28 июня 2017 года.Фестиваль-конкурс «Потоки танца» организован Крымским республиканским отделением союза хореографов и студией современной хореографии Галины Шалмановой.

В рамках фестиваля «Потоки танца» выступающие коллективы и солисты покажут свое высокое хореографическое мастерство.

Основной целью танцевального турнира является развитие, поддержка и популяризация танцевального мастерства, воспитание хореографического и эстетического вкуса, а также профессиональный обмен творческими достижениями в области хореографии.

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В фестивале примут участие множество танцевальных коллективов, солистов и артистов хореографических проектов. На конкурсном просмотре коллективы-участники покажут по 2 хореографических номера. В рамках фестиваля участники представят вниманию жюри сольные номера, выступления в малых формах и ансамблей. В танцевальных соревнованиях примут участие разные возрастные категории, а выступления участников будут происходить в разноплановых хореографических номинациях.

По окончанию фестиваля профессиональное жюри определит дипломантов, лауреатов 1, 2, 3 степени и обладателя «Гран-при». Все коллективы будут награждены дипломами и памятными подарками, а так же организаторы подготовили специальный приз – увлекательную экскурсию по красивейшим местам Крыма.

Помимо соревнований в танцевальном шоу, участников также ждут интересные экскурсии по достопримечательностям нашего города, отдых на золотых песчаных пляжах и купание в тёплых водах двух морей — Чёрного и Азовского.



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