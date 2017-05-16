Творческий вечер в Керчи: исцеляющая поэзия

В Керчи прошёл творческий вечер, приуроченный к юбилею керченской поэтессы Татьяны ЛЕВЧЕНКО. Гости декламировали стихи землячки и исполняли песни.

15 мая в городской библиотеке им. Николая Островского состоялся литературно-музыкальный вечер «Звуки долгих шагов», посвященный юбилею и творческой деятельности керченской поэтессы, члена Российского Союза писателей и Союза писателей Восточного Крыма Татьяны ЛЕВЧЕНКО. Керченские поэты прочитали стихи Татьяны Левченко и исполнили песни на слова нашей землячки.

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Среди них: Нина КОВАЛЬ, Лариса АЛЕКСЕЕВА, Людмила ДЕСЯТОВА, Елена ЛАПЧЕНКО, Александр ТКАЧЕНКО, Марина МОЛОДЦОВА, Александра СИНЕГЛАЗОВА, Ольга ТУРЧЕНКОВА. Авторы Анна НИМ и Леонид ПАНИН исполнили песни на слова Татьяны ЛЕВЧЕНКО.

Перед собравшимися выступил инструментальный дуэт «Острова» в составе Ольги ШАПРАН и Анны НИМ. В заключение встречи Главный библиотекарь Виктория АРДЕМАСОВА поблагодарила членов ЛитО «Лира Боспора» за тёплую и содержательную встречу и просила передать Татьяне ЛЕВЧЕНКО свои поздравления.

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