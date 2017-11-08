Тхэквондисты из Керчи привезли золото с Кубка России

В Екатеринбурге завершился Кубок России по тхэквондо, который проходил 6-7 ноября. В этом году на турнир приехали 600 спортсменов из 26 регионов страны – керчане на соревнованиях завоевали два первых места.

Состязания прошли по личной и командной программе в дисциплинах «туль» и «спарринг», среди юниоров и юниорок, мужчин и женщин . Всего было разыграно 57 комплектов медалей. Две золотые медали получили тхэквондисты из нашего города.

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Справка: Научится корейскому боевому искусству в Керчи можно в двух местах: секция тхэквондо открыта на стадионе им. 50-ти летия Октября. Занятия здесь проходят по следующему расписанию – вторник, четверг – с 15.30, понедельник, среда – с 17.00, суббота – с 14.00. А также в Центре Развития Ребёнка «Умка» в понедельник, среду, пятницу – с 18.00

Фото: FB Сергей БОРОЗДИН

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