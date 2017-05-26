Тхэквондисты из материковой России впервые посоревнуются в Керчи

В Керчи пройдет Республиканский турнир по тхэквондо. Как сообщил журналистам KerchINFO тренер керченского ДЮКФП Эдуард КАЛЬЧЕНКО, в соревнованиях примут участие около трехсот спортсменов.

В Крым впервые приедут тхэквондисты, представляющие Ростов, Волгоград, Москву, Краснодарский край и другие округа России.

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Особым гостем станет Президент Крымской Республиканской федерации тхэквондо Владислав КИМ.

Открытие состоится 27 мая в 12:00 в спорткомплексе «Спартак» отеля «Москва-Крым». Завершится турнир вечером 28 мая.

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