Тхэквондисты из материковой России впервые посоревнуются в Керчи

В Керчи пройдет Республиканский турнир по тхэквондо. Как сообщил журналистам KerchINFO тренер керченского ДЮКФП Эдуард КАЛЬЧЕНКО, в соревнованиях примут участие около трехсот спортсменов.
В Крым впервые приедут тхэквондисты, представляющие Ростов, Волгоград, Москву, Краснодарский край и другие округа России.
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Особым гостем станет Президент Крымской Республиканской федерации тхэквондо Владислав КИМ.
Открытие состоится 27 мая в 12:00 в спорткомплексе «Спартак» отеля «Москва-Крым». Завершится турнир вечером 28 мая.
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