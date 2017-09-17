У берегов Керчи тонули двое

В Азовском море у берегов Керчи сотрудниками Погрануправления ФСБ спасены двое. Мужчины на лодке рыбачили у керченского мыса.

РИА Новости Крым пишет, что мужчины отправились на рыбалку в район мыса Зюк у берегов Керчи. Однако погода внезапно испортилась: поднялся шквалистый ветер и лодка с двумя людьми на ней начала тонуть.

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Пограничный катер с сотрудниками ФСБ вовремя подоспел на место происшествия. Рыбаки были спасены уже через 30 минут. А само плавсредство благополучно «погрязло» в глубинах Азовского моря.

Мужчины были доставлены в порт Керчь. Медицинская помощь им не понадобилась.

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