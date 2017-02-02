Женская команда «Максимум» представит Керчь в волейбольном турнире под названием «Зимние встречи».

Данный турнир проходит при поддержке Благотворительного Фонда «Корсунь», который уже неоднократно участвовал в помощи организации подобных мероприятий по всему Крыму, а также при содействии Ассоциации спортсменов Крыма и городского отдела по вопросам физической культуры и спорта, работе с детьми и молодёжью.

Турнир «Зимние встречи» стартует 5 февраля 2017 года в 10:30 в керченском Дворце спорта «Судостроитель» по ул. Орджоникидзе, 86.

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Предварительно на соревнование были приглашены две команды из города Феодосии, команды городов Симферополя и Бахчисарая. Но по последним данным некоторые команды отказались от участия. Также в турнире примут участие несколько керченских волейбольных команд. Окончательный полный список участников на данный момент не известен.

Все любители женского волейбола приглашаются на турнир, чтобы поддержать керченских волейболисток.

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