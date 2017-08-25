У Керченского моста может появиться система наблюдения из космоса

За состоянием Керченского моста будут наблюдать из космоса. Разработкой соответствующего проекта занимается АО «Российские космические системы».

Крымское информационное агентство с ссылкой на заместителя генерального директора по работам в области прогнозного аэрокосмического мониторинга АО «Российские космические системы» Анатолия ПЕРМИНОВА сообщает, что у Керченского моста может появиться своя система диагностики, которая будет следить за состоянием объекта из космоса.

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Как сообщает Анатолий ПЕРМИНОВ, АО «Российские космические системы» представило руководству компании, которая занимается строительством транспортного перехода через Керченский пролив, свои предложения.

Приблизительная стоимость диагностической системы составит 5-6 миллионов рублей. Он будет доступна для вывода на любой компьютер и довольно проста в использовании.

Окончательное решение по проекту будет принято уже после окончания строительства Керченского моста.

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