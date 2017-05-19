У Керченского моста появилась именная скамейка

Строители установили 500-килограммовую скамейку на смотровой площадке возле Крымского моста в Тамани. В планах строителей установить такую же скамейку на берегу в Керчи.

В торжественном открытии нового туристического объекта принял участие депутат Государственной думы, чемпион мира по боксу Николай ВАЛУЕВ. Он входит в Общественный совет по строительству транспортного перехода.

«Это интересная идея – поставить на смотровой площадке такую скамейку, яркую и оригинальную. Уверен, что уже скоро в соцсетях появятся тысячи фотографий, сделанных на этой лавке на фоне строящегося моста», – передает слова ВАЛУЕВА ИА Крыминформ.

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В планах строителей установить такую же скамейку на крымском берегу.

Николай ВАЛУЕВ сегодня приехал в Тамань на съемки полнометражного документального фильма, посвященного строительству моста через Керченский пролив.

Фото: Крыминформ.

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