У Керченского моста появилась именная скамейка

Строители установили 500-килограммовую скамейку на смотровой площадке возле Крымского моста в Тамани. В планах строителей установить такую же скамейку на берегу в Керчи.
В торжественном открытии нового туристического объекта принял участие депутат Государственной думы, чемпион мира по боксу Николай ВАЛУЕВ. Он входит в Общественный совет по строительству транспортного перехода.
«Это интересная идея – поставить на смотровой площадке такую скамейку, яркую и оригинальную. Уверен, что уже скоро в соцсетях появятся тысячи фотографий, сделанных на этой лавке на фоне строящегося моста», – передает слова ВАЛУЕВА ИА Крыминформ.
Читайте: Керченский мост: как изменился за год
В планах строителей установить такую же скамейку на крымском берегу.
Николай ВАЛУЕВ сегодня приехал в Тамань на съемки полнометражного документального фильма, посвященного строительству моста через Керченский пролив.
Фото: Крыминформ.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: