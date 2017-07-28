У керченского радиоклуба появилось собственное помещение

У общественной организации «Керченский радиоклуб» отныне есть собственное помещение. Соответствующее решение приняли депутаты в ходе 74-й сессии городского совета.

Несмотря на то, что Керченский радиоклуб существует уже 60 лет, в последние годы у организации не было личного места для реализации творческого потенциала и прикладных занятий. Радиолюбителям приходилось арендовать помещения в школе №13, подстраиваясь под занятия школьников.

Но теперь у юных техников есть собственное помещение, после обустройство которого там можно проводить полноценные занятия. Соответствующее решение было одобрено депутатским корпусом в ходе очередной сессии городского совета.

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«Предоставить в безвозмездное пользование общественной организации «Керченский радиоклуб» сроком на один год нежилые помещения общей площадью 86,0 кв.м, расположенные по адресу: г.Керчь, ул.Черноморская, д.10 (помещения полуподвала), для осуществления организацией деятельности в соответствии с уставом», — идёт речь в решении.

Справка. Это организация берет свое начало из далекого 1957 года. Тогда она еще носила название Клуба юных техников и всегда пользовалась популярностью среди подрастающего поколения. До появления первых телевизоров и телефонов радиолюбители были настоящими гениями и проводниками в зарубежный мир.

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