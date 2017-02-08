Официальный интернет-портал городского совета сменил адрес проживания. Старый сайт больше не функционирует.

Узнать о событиях в городском совете Керчи теперь можно по новому адресу (http://горсовет-керчь.рф). Функциональные особенности сайта остались прежними. Ресурс подвергся минимальным косметическим корректировкам: появился патриотический фон в виде флага Российской Федерации, изменен вид фотогалереи и пр.

В пресс-службе городского совета для журналиста сайта KerchINFO.com отметили, что основной причиной смены доменного имени стали рекомендация крымских властей о переходе всех государственных сайтов на кириллический домен .рф и непорядочность предпринимателя, который ранее осуществлял техническую поддержку сайта горсовета.

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«Предприниматель оказался крайне непорядочным, поднимал цены на свои услуги, отказался передавать старое имя домена, несмотря на полную оплату всех счетов за 2016 год», — сообщили в горсовете.

В ходе последней сессии депутатский корпус керченского городского совета принял положение о новом адресе сайта.

Разработчик старого сайта и владелец домена, на котором ранее базировался сайт горсовета, в комментарии журналисту KerchINFO.com сообщил, что муниципалитет не в полной мере оплатил его услуги. Однако предоставить документы, свидетельствующие об этом, индивидуальный предприниматель отказался.

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