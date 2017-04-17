У семи нянек — дитя без глазу, или Кого заботит здоровье керчан?

То, что дорогам Керчи нынешняя транспортная нагрузка не по «силам», знают многие. Посему, по этому, эти дороги нуждаются даже в очень частом ремонте! А в связи с этим между каждым очередным ремонтом на дороге появляются колдобины, перед которыми и после них, водители вынуждены производить «перегазовку», а двигатели – извергать дополнительные объёмы выхлопного газа. А если вспомнить, что за 2016 год прошло через переправу и промчалось по федеральной трассе через жилую зону нашего города, свыше одного миллиона автомобилей, можете представить себе, сколько сотен тысяч кубов газа и пыли проникло в квартиры тех горожан, что живут вдоль трассы. А как сосчитать тот объём децибел, который ударил по ушам и нервной системе этих жителей, сколько отнял у них здоровья?

Кто–то готов сказать: «А куда деться, если ситуация безвыходная?»

Ан – нет! Её делали и делают сегодня «безвыходной» равнодушные люди из множества надзорных органов подобно Роспотребнадзору, Транснадзору, Здравнадзору, природоохранной прокуратуре, экологонадзору… Продолжать?

Это у них не спросили, а они промолчали, если и спросили, то — «для галочки». Можно ли было упразднять «Северный обход»? Можно ли было после этого, не принять решение о строительстве специального шумозащитного коридора из пластиковых щитов, как это делается в Европе и в Краснодарском крае?

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А теперь ещё одна новость, о которой рассказала в №43 от 31.04. газета «Керченский рабочий» в статье «Ограничения для передвижения грузовиков», продублировав сообщение начальника Службы автомобильных дорог Республики Крым о том, что с 20 мая по 20 сентября будет введено ограничение на передвижение грузового транспорта в дневное время. Ради максимального обеспечения пропускной способности трассы в курортный сезон. И понижения нагрузки на дорожное полотно в условиях высоких температур.

Из этого управленческого решения для керчан следует:

а) если они страдали от грохота транспорта днём, теперь же – будут страдать и ночью;

б) если они не наглухо закрывали форточки и окна днём, теперь же и — ночью!

И ни одним словом в этом сообщении не упоминаются интересы наших земляков.

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Видимо, это неравнодушная общественность должна потребовать, чтобы ещё до 20 мая керчане , живущие вдоль трассы, были отгорожены от неё щитами , а отстойники –накопители были размещены за пределами жилой зоны!

Нечто подобное, если не более масштабное может ожидать жителей Нижнего и Верхнего Солнечного, если меры по обеспечению экологической их защите, не будут решены ещё до начала эксплуатации транспортных подходов.

И тут, « чтобы дитя не осталось без глазу» — может и должна сказать своё веское слово – общественность!

Автор статьи — Виктор ПОПОВ



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