У Владимира Константинова есть вопросы к властям Керчи

В крымском регионе все еще продолжается процесс воспитания новой управленческой ментальности. Об этом в ходе общения с журналистами сообщил председатель Государственного совета РК Владимир Константинов.

Глава Совета отметил, что количество задач, с которым столкнулся Крым в период интеграции в РФ – огромный. Логично, что далеко не все структуры и отдельные чиновники могут с этим справится.

«Не все еще избавились от украинских соблазнов — с этим идет борьба. Очень важно, что эта борьба ведется публично <…> На мой взгляд, идет формирование даже не власти, а системы ментальности уже на долгие-долгие годы. Люди будут знать: если идешь во власть, то, значит, надо идти работать, но не воровать», — убежден Константинов.

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Также спикер подчеркнул, что остались вопросы к властям отдельных городов Крыма. Например к руководству Керчи, Ялты и Симферополя.

«У нас большие претензии к некоторым регионам. Мы работаем с коллегами над тем, чтобы они усилили свою работу, подняли ее эффективность. По обращениям наших избирателей мы видим, что есть еще над чем работать, в том числе в таких крупных городах, как Керчь, Ялта, Симферополь», — сообщил глава Госсовета РК.

Напомним, Владимир Константинов заявлял, что грядут большие увольнения среди руководства крымских городов и районов.

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