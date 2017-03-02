У Владимира Подлипенцева может появится новый заместитель

У главы администрации Керчи может появится новый заместитель. Решение о его утверждении в должности вынесено на рассмотрение сессии горсовета.

Как ранее сообщала редакция KerchINFO.com, завтра, 3 марта, состоится внеочередная сессия городского совета. Один из вопросов, который вошел в повестку дня – утверждение в должности заместителя председателя администрации Зотова Николая.

Читайте: Керченских депутатов созывают на внеочередную сессию

Зотов Николай Николаевич родился 17 октября 1984 года в городе Иваново (Ивановская область). В 2006 году окончил ГОУ ВПО «Ивановский государственный университет» по специальности «Юриспруденция», в результате чего была присвоена квалификация юриста. В 2007 году Зотов окончил вышеназванный университет по специальности «Финансы и кредит», в результате чего получил квалификацию экономиста.

Более 10 лет работал в муниципальных и областных органах власти на руководящих должностях.

В 2013 году Зотов находился под следствием за нецелевое использование бюджетных средств в размере 50 миллионов рублей

«Отличился» Зотов в 2013 году, когда на чиновника завели уголовное дело. Его обвиняли в нецелевом использовании бюджетных 50,6 миллионов рублей, выделенных в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и выездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)».

Последнее время работал советником директора по негосударственной экспертизе общего отдела в «Управлении государственной экспертизы Ивановской области.

Планируется, что в Керчи Зотов будет курировать сферу жилищно-коммунального хозяйства.

Важно упомянуть, что в отношении кандидата на должность замглавы администрации Керчи в апреле 2013 года было возбуждено уголовное дело. Тогдашнего начальника Департамента спорта и туризма Ивановской области Николая Зотова обвиняли в нецелевом расходовании бюджетных средств при строительстве центра «Милая гора» в Плесе.

В ходе следствия было установлено, что все деньги были израсходованы исключительно на оплату работ по объекту. Уголовное дело было закрыто в связи с отсутствием признаков состава преступления.

Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!





