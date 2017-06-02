УАЗ под Керчью снес со своего пути Ладу

По данным ГИБДД РК, 35-летний водитель отечественного внедорожника «УАЗ Хантер» двигался со стороны села Золотое в направлении Феодосии.

Он не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля «ЛАДА Приора», в последствии чего допустил с ним столкновение.

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В результате аварии пострадал 38-летний водитель «Лады». Он отказался от госпитализации несмотря на сотрясение головного мозга, ЗЧМТ, ушиб затылка и растяжение мышц шеи.

ДТП случилось 1 июня около восьми часов утра.

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