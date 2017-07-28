Убитая дорога изолирует деревню под Керчью

Одна из деревень под Керчью остаётся в изоляции из-за плохой дороги. Местным жителям приходиться не жить, а приспосабливаться.

О проблеме в редакцию KerchINFO.com написал один из жителей деревни Войково. В гневном письме мужчина рассказал, насколько сложно обстоит ситуация с подъездной дорогой к месту жительства.

«Что бы добраться до деревни надо проехать 1,6 км по улице Кокорина, но эта улица не проезжабельна, круглосуточно проходит движение самосвалов нагруженных глиной, местные жители по ночам не могут нормально спать, на дороге огромные ямы,скорая помощь совсем не скорая, службы такси отказываются ехать в деревню, машины маневрируют по встречной полосе, чтобы уберечь хоть как-то свою машину, кто-то пытается самостоятельно ремонтировать ямы посыпая песочком, битым шифером или кирпичом, глиной», — рассказывает Андрей.

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Мужчина обращался и на правительственный портал, но его направили в местную администрацию, где положительной реакции получить не удалось.

Сейчас Андрей готов обращаться даже в прокуратуру, лишь бы обратить внимание на проблему. Ведь ему и ещё сотням жителей деревни изо дня в день приходится сталкиваться с подобными неудобствами.

Также отметим, что по этой же дороге туристы и местные жители добираются на пляж в село Курортное, который считается одним из лучших в городе.

Напомним, что в Керчи в целом дороги в достаточно досадном состоянии и ямочный ремонт, который производится периодически дорожными службами, не исправляет значительно ситуацию.

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