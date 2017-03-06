Учащиеся керченских школ активно сдают нормативы ГТО

Керченские школьники активно продолжают сдавать разные дисциплины по стандартам всероссийского физкультурного-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Отметим, что ГТО, это полноценная программа, направленная на основы физического воспитания населения страны и её оздоровления. Керчь не стала исключением в выполнении установленных стандартов и требований комплексной программой ГТО. Сейчас соответствующие нормативы сдают учащиеся городских школ, но уже вскоре и студенты ВУЗов Керчи приступят к выполнению стандартной спортивной программы ГТО.

Так, в конце февраля на стадионе 50-летия Октября прошла сдача норм ГТО по бегу на 100 метров. Девушки бежали дистанцию — 2 км и юноши — 3 км. В своём большинстве, результат оказался в основном положительный, ребята хорошо потрудились, показали отличную спортивную подготовку и волю к победе. Для тех, кто плохо справился с поставленными задачами, уже назначена дата пересдачи этого норматива. 13 марта в 14:00 школьники смогут пересдать не устраивающий их результат по забегам на дистанции: 100м, 2км и 3км.

В первый день весны, 1 марта, прошла сдача ГТО сразу по нескольким направлениям: подтягиванию, отжиманию, качанию пресса и прыжкам. Многим школьникам очередной спортивный день дался морально и физически — нелегко. Но ребята не жалея своих сил уверенно продолжают идти к победам!

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В прошедшую пятницу, 3 марта, учащиеся керченских школ, сдавали нормативы по метанию гранаты весом 500—700 грамм.

Отметим, что раннее, 21 февраля в трёх городских школах: No19, No23 и в гимназии No1 были проведены соревнования по стрельбе, участие в которых приняли ученики старших классов всех керченских школ.

Итоговые результаты данного норматива также пойдут в зачёт ГТО.

Напомним, что пересдача некоторых дисциплин на базе стадиона 50-летия Октября начнётся с 13 марта. О том, кто победил на соревнованиях, и сколько учащихся приняло участие в сдаче нормативов в целом, читайте позже на сайте KerchINFO.com.



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