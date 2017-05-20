Передвигаться возле керченской школы №15 станет безопаснее

Технические средства организации дорожного движения вблизи Школы № 15 имени Героя Советского Союза Рудневой Е.М не соответствуют требованиям ГОСТа.

В частности, отсутствуют удерживающие пешеходные ограждения и горизонтальная дорожная разметка.

Об этом сегодня сообщила прокуратура в ходе проверки исполнения требований законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

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«В связи с тем, что указанные нарушения составляют угрозу не только безопасности дорожного движения, но и жизни и здоровью несовершеннолетних, обучающихся в образовательном учреждении, прокуратурой направлено исковое заявление в суд о понуждении администрации Керчи привести дорожную инфраструктуру возле школы в соответствие с требованиями ГОСТа», — сообщили в прокуратуре.

Решением Керченского городского суда исковые требования удовлетворены, администрация обязана в течение 30-ти дней устранить нарушения.

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