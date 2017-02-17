Участковые проведут сходы граждан

Участковые ознакомят граждан с оперативной обстановкой слоившейся на обслуживаемых административных участках, отчитаются о проведенной работе по профилактике и пресечению преступлений и правонарушений, а также ответят на интересующие вопросы граждан находящиеся в компетенции полиции.

Старший участковый уполномоченный полиции отделения УУП отдела полиции № 1 УМВД России по г. Керчи, майор полиции Чуджа Геннадьевич Бамдма-Халгаев, обслуживающий территории административных участков №№17-20 проведет сход граждан 22 февраля в 13:00 часов. Встреча с гражданами состоится на опорном пункте, расположенном по адресу: г. Керчь, ул. Орджоникидзе дом 33.

Перечень улиц г. Керчи находящиеся в обслуживании участкового уполномоченного полиции:

Административный участок № 17. Улицы: Верхняя Садовая, Грушевая, Крутая, Нижняя Садовая, Руднева, Фонтанная. Переулки: 1, 2, 3-й Садовый.

Административный участок № 18. Улицы: Александровского, Бершанская, Ващенко, Вокзальное Шоссе 8-60, Галкина, Глухова, Доева, Железнодорожная, Кокорина, Локомотивная, Путейская, Промышленная, Станционная, Тимирязева, Тракторная, Тихая, Цимбала, Шлагбаумская 51-69, Элеваторная.

Административный участок № 19. Улицы: Кокорина, Керчь – 2, 450 квартал, 62 – 100. Переулки 1 — 8 Вокзальный, 6-го Марта, Абрикосовый, Внутриквартальный, МТС, Миндальный, Машинистов, Прогрессивный, Станционный, Урожайный, Фруктовый, Хлопковый.

Административный участок № 20. Улицы: Вокзальное шоссе 33 – 49 «а», Вокзальное шоссе 51 — 135, Заречная 2–36. Переулки: Флотский, Шоссейный.

Участковый уполномоченный полиции, отделения УУП отдела полиции №3 УМВД России по г. Керчи, старший лейтенант полиции Олейник Иван Викторович, обслуживающий территорию административного участка № 4 проведет сход граждан 21 февраля в 14:00 часов. Встреча с гражданами состоится на опорном пункте, расположенном по адресу: г. Керчь, ул. Голощапова дом 8.

Перечень улиц г. Керчи находящиеся в обслуживании участкового уполномоченного полиции: улицы Войкова (четная сторона, 1-31), Суворова (1-3, 2-8), Сакко, Ванцетти, 12-го Апреля (1-9, 2-14), Славы (1-25), Бардина, Калинина, Московская, Пляжная, Казакова, Пушкаренко, Радио, Студенческая, Больничный Городок, Фестивальная, Всесоюзная, Прибойная, Кирова (163-165), Сморжевского (2, 4, 6, 8), Генерала Петрова (22, 24). Переулок Радио.

Пресс-служба УМВД России по г. Керчи

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