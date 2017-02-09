Участницы конкурса красоты «Битва красавиц», организованного модельным агентством «Королевский день», посетили керченский детский дом. Напомним, что седьмого февраля в Керчь приехала модели из шести городов России, чтобы принять участие в полуфинале конкурса «Битва красавиц Керчь-Россия».

Помимо различных мероприятий конкурса девушки также провели благотворительную акцию «Подари улыбку». Модели посетили керченский детский дом.

Дети были очень рады приезду девушек модельного агентства «Королевский день». После тёплого знакомства моделей с девочками, хореограф Наташа научила их искусству дефиле. Совсем маленькие и юные девочки отлично справились с новыми навыками.

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В рамках благотворительной акции модели презентовали подарки ребятам детдома. В завершении встречи модели с детьми сделали стенгазету желаний, на которых ребята на сердцах из цветной бумаги написали свои мечты и пожелания.

Дети зарядились позитивом и получили много приятных эмоций, а конкурсанток «Битвы красавиц» ждет полуфинал в ночном клубе «Лайм», который состоится 10 февраля в 23:00.

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