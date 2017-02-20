Участников ВВ-проекта научили позированию

В Керчи прошёл дюплекс-семинар для участников ВВ-проекта. Спортсмены узнали о всех секретах позирования.

В рамках ВВ-проекта участником преподали урок позирования. Мастер-класс проводили сразу два звёздные тренера.

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Одна из них — Анна Щербакова, которая является победительницей 3-го проекта «Академия тела», абсолютной Чемпионкой «Кубка Западного Крыма», абсолютной чемпионкой «Кубка Крыма», входит в ТОП-6 Чемпионата России, есть Вице-президентом Федерации Бодибилдинга Симферополя, а также является призёром многих других соревнований.

Второй, — Николай Цирулик, который является абсолютным чемпионом Крыма по бодибилдингу среди юниоров, чемпионом Крыма по бодибилдингу в номинации Men’s physique, абсолютным чемпион Кубка чёрного моря Men’s physique, Абсолютным чемпионом Крыма по классическому бодибилдингу, а так же призёром и финалистом многих соревнований. Помимо того, Николай является Президентом Федерации Бодибилдинга Симферополя.

Также участники проекта узнали о правильном и полезном питании от сотрудников заведения «Вкус жизни».

Напомним, уже в течении нескольких недель длится ВВ-проект и проект ReStart. Спортсмены активно тренируются, тщательно следят за питанием и не ленятся посещать важные семинары, лекции и мастер-классы. Уже прошло больше половины проекта и совсем скоро станут известны имена победителей.

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