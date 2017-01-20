Ученики керченской школы-гимназии №2 им. В. Г. Короленко с 23 января 2017 года переедут в здание школы № 25. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы администрации Керчи.

Зданию школы-гимназии №2 им.В.Г.Короленко более 150 лет. Оно заметно ветшает и требует срочного ремонта. Оставаться детям в стенах школы уже небезопасно. В связи с этим, руководством города, было принято решение о переезде как учеников, так и педагогического состава.

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«Обучение в стенах школы на данный момент продолжается, однако были закрыты ещё три класса на втором этаже. Есть какое-какие трещины, и разрушение потолка. Специалисты, по результатам обследования, отметили, что критичной ситуации нет, но в целях безопасности детей со второго этажа по максимуму вывели», — сообщил заместитель главы администрации Керчи Дилявер Мельгазиев.

Также чиновник отметил, что объект включено в реконструкцию по программе ФЦП (Федеральная целевая программа) как объект образования, хотя он в большей степени является объектом культурного наследия. Финансирование реконструкции также проходит по линии комитета по охране культурного наследия, как памятник культуры.

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«В этой школе важный для нас коллектив педагогов, которыми мы дорожим и сохраним», — отметил Дилявер Мельгазиев в комментарии редакции KerchINFO.com.

На сегодняшний день в школе существует 22 класса. 8 классов будет переведены в школу №25. На первом этаже занятия будут продолжаться.

Также стала известно, что оставшаяся часть детей до конца года будет продолжать обучение в школе №2, а уже с нового учебного года, рассматривается вариант закрытия всей школы.

Предварительная информация о том, насколько затянутся ремонтные работы, отсутствует.

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