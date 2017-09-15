Ученики школы-гимназии №1 представят Керчь на Международном дне мира

Керченские гимназисты примут участие в в духовно-патриотической акции, приуроченной к Международному дню мира. Местные школьники станут единственными крымскими представителями на мероприятии, организованном Министерством образования.

Перед знаменательным событием юных керчан напутствовал глава муниципального образования Николай ГУСАКОВ. Ребята пришли на встречу с директором своего учебного заведения Лидией ТЮТЮННИК. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Перед ребятами стоит серьезная задача. Из всех крымчан именно керченским гимназистам выпала такая честь. И конечно, керчане ждут от них достойного представления нашего города-героя», – сказано в сообщении.

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Для того, чтобы воспитанники школы-гимназии №1 не забывали, сколь великая история и героическое прошлое стоит за ними, глава муниципального образования г. Керчь Николай ГУСАКОВ передал им капсулу со священной керченской землей, взятую у подножия Обелиска славы Советским воинам, героически сражавшимся за освобождение города.

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