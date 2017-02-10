В научной библиотеке ГБУ РК «Восточно—Крымский историко—культурный музей—заповедник» с книгами Керчь—Еникальского градоначальства работают исследователи Института этнологии и антропологии РАН Стефания Дзини и Никита Хохлов. Об этом сообщает пресс-служба музея.

С.Дзини и Н.Хохлов также являются членами РГО: Стефания возглавляет комиссию по этнографии и антропологии МЦ РГО, Никита—ученый секретарь комиссии.

Читайте: В керченской Картинной галерее открывается новая выставка

Стефания Дзини отметила, что это их третья экспедиция в Керчь, но не последняя.

Цель экспедиций: изучение керченской итальянской общины. В своей работе С.Дзини и Н.Хохлов не ограничиваются только письменными источниками, а проводят антропологические исследования, генетические, дерматоглифические, одонтологические, изучают морфологию лиц и проводят демографические опросы. Обработкой полученных данных наши гости займутся через несколько дней в Москве.

Они надеются, что новый материал поможет дать ответы на многие вопросы по керченской итальянской общине.

Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

