Ученые с помощью датчиков следят за ходом транспортировки арки

Технологическая операция по транспортировке и монтажу арочных пролетов Крымского моста сопровождается комплексным мониторингом инженерных конструкций и систем. Он не только позволяет оперативно отслеживать и в случае необходимости реагировать на возникающие изменения, но и создаст уникальную базу для проектирования в будущем объектов, аналогичных проекту Крымского моста. Об этом сообщает Информационный центр «Крымский мост».

Прежде всего, ведется мониторинг состояния арочного пролета на протяжении всех этапов морской операции. Любая инженерная конструкция находится в напряженно-деформированном состоянии: на нее влияет целый комплекс внешних факторов (земное притяжение, температура воздуха, атмосферное давление, ветер, влажность и так далее). На арочном пролете установлены 20 датчиков – тензометров, которые отслеживают изменения деформации напряжения конструкции, начиная от подготовки арки к перевозке и заканчивая ее установкой на опорные части. Информация с датчиков дистанционно передается в автоматизированную систему сбора, обработки и хранения информации.

По одному тензометру установлено на каждой подхватной балке (такие металлические балки смонтированы под нижней частью арки – по краям – специально для ее подъема на проектную высоту). А еще 24 тензометра установлены на всех основных конструкциях фермоподъемников (агрегаты для подъема арки). Все эти датчики фиксируют изменение деформации напряжения конструкции подхватных балок и фермоподъемников непрерывно в процессе подъема арки.

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Еще одно направление – мониторинг положения плавучих опор в процессе перевозки арки. Датчики (6 акселерометров и 4 инклинометра) установлены на плавопорах и передают информацию на мобильную станцию мониторинга.

Параллельно специалисты Крыловского государственного научного центра с помощью волномеров ведут сбор данных за волнением акватории во время движения плавсистемы от керченского берега к фарватерным опорам. Исследователи из этого научного центра ранее провели в интересах мостостроителей математическое и экспериментальное моделирование морской операции по транспортировке арок Крымского моста.

Мониторинг метеоусловий ведется с помощью мобильной метеостанции, которая установлена на плавсистеме. Она в непрерывном режиме фиксирует гидрометеорологические условия в зоне производства работ, включая скорость и направление ветра, барометрическое давление, видимость, влажность. Дополнительно на строительных кранах, расположенных на технологических площадках у фарватерных опор, каждые 10 минут считываются показатели скорости ветра.

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