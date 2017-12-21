Удивительная керченская зима

Зима в Керчи сочетает в себе, кажется все времена года – опавшие листья говорят осенью, залитое рыжим солнцем море – напоминает о лете, а цветущие ромашки создают весеннее настроение…и только морозный воздух дышит календарным декабрём.

За такой зимой интересно наблюдать, особенно в объектив фотоаппарата. Конечно, керчанам, хочется снега, но декабрь, кажется временит с этим делом, а может готовит сюрприз в виде снега в новогоднюю ночь?

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В любом случае такие керченские рассветы вызывают только улыбку и создают, может и не зимнее настроение, но точно волшебное. Наслаждайтесь вместе с нами фотографиями постоянного читателя КерчьИНФО Людмилы БАХАРЕВОЙ.

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