Удивительные археологические находки в районе «Тавриды»

В районе строительства трассы «Таврида» был обнаружен ряд погребений эпохи ранней бронзы. В центральной части одного из курганов археологи нашли четыре погребения.

Как сообщила журналистам информационного агентства Крыминформ начальник бахчисарайского отряда Крымской новостроечной археологической экспедиции Института археологии РАН Дарья БОГАЧУК, 3 из 4 захоронений представляли собой катакомбу со входом и погребальной камерой, вход в которую был закрыт плоскими массивными камнями. В погребальной камере (одной из катакомб) находился предположительно мужской костяк.

Помимо человеческих останков, археологи обнаружили гранитную булаву, бронзовый браслет (который был надет на правое запястье погребенного), а также каменную антропоморфную стелу с рельефным изображением топора.

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Найденная булава представляет собой редкую находку для погребений эпохи бронзы. Предмет можно рассматривать не только как воинский атрибут, но и как символ власти.

Что касается каменной стелы, то такие антропоморфные изваяния эпохи бронзы устанавливались на вершине курганов либо могли являться элементом погребальных конструкций.

«Изображение топора на данном изваянии может свидетельствовать о погребении достаточно высокого социального статуса», – добавляет Дарья БОГАЧУК.

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В процессе раскопок и исследования еще одного кургана археологи в центре каменной кольцевидной конструкции обнаружили четыре человеческих скелета разной анатомической сохранности. В насыпи этого же кургана было открыто захоронение средневековой кочевницы, рядом с которой ступени располагались части скелета коня. Погребение сопровождалось вещами: железное стремя, лепной керамический сосуд и пряслице, изготовленное из стенки гончарного сосуда.

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