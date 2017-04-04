Удостоверения на меры социальной поддержки: где, зачем и как получить

Департамент труда и социальной защиты населения Керчи активно выдаёт удостоверения о праве на меры социальной поддержки. О том, какие нужны документы для получения данного удостоверения, в какой срок оно осуществляется и зачем нужно рассказать начальник департамента МУЖДАБАЕВ Эльдар Куртасанович.

Керченский департамент труда и социальной защиты населения выдаёт удостоверения о праве на меры социальной поддержки. Данное удостоверение даёт право только на льготный проезд в городском и пригородном сообщении, все ранее выданные удостоверения являются действительными и замены не требуют.

«На сегодняшний день Департаментом труда и социальной защиты населения производится выдача удостоверений на меры социальной поддержки в зависимости от той категории людей, которые к нам обращаются», — отмечает Эльдар Куртасанович.

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Приём граждан ведётся в понедельник и четверг с 9:00 до 16:00. В среду ведётся приём документов с общественными организациями. На данный период приём документов ведут десять специалистов в кабинетах 102, 104, 108 и 112.

Перечень документов необходимых для приёма:

— паспорт

— СНИЛС

— удостоверение согласно своего статуса

— фотография 2,5×3.

В течение 15 дней эти документы вносятся в базу, выписывается удостоверение, ламинируется и выдаётся.

Этого перечня документов достаточно для получения удостоверения.

«Никаких дополнительных папок, скоросшивателей и прочей канцелярии приобретать за свой счёт не нужно» — сообщил начальник департамента.

Сроком выдача данного удостоверение не ограничено, поэтому создавать ажиотаж в коридорах отдела не имеет смысла.

Важно отметить, что это не замена пенсионного удостоверения, как ошибочно думают многие. Это отдельный документ, который подтверждает право гражданина на получение льготы.



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