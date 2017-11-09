Уголовное дело по факту смерти главы ФАС: доведение до самоубийства

По факту смерти руководителя управления Федеральной антимонопольной службы по Крыму и Севастополю Тимофея КУРАЕВА возбуждено уголовное дело по статье о доведение о самоубийства. Об этом сообщили в Следственном комитете Республики Крым.

Следственный отдел по Симферополю Киевского района возбудил уголовное дело по части 1 статьи 110 УК РФ. Статья предусматривает наказание за доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего.

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Напомним, вчера Тимофея КУРАЕВА нашли повешенным у себя дома. Самоубийство он записывал на планшет. По некоторым данным, мужчина оставил видеообращение, которое изучают следователи.

Справка: Тимофей КУРАЕВ возглавлял управление ФАС в Крыму с 2014 года. Крымский юрист и правозащитник Алексадр ТАЛИПОВ сомневается в версии самоубийства Тимофея КУРАЕВА по собственному решению. Он напомнил о борьбе ФАС против картельных сговоров.

Покойный глава ведомства утверждал, что почти половина проб топлива, взятых на крымских автозаправках Крыма, имеют серьезные отклонения от норм (в октябре Арбитражный суд Крыма оштрафовал пять крымских нефтетрейдеров на 129 миллионов рублей – прим.ред.)

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