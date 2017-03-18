Украина или Россия? Выбор керчан (опрос)

Сегодня, 18 марта, на центральной площади города собралось много керчан и гостей города. Многие отложили свои дела и пришли отпраздновать вместе с остальными замечательный и значимый праздник для полуострова — «Крымскую весну».

Прошло ровно три года, как Республика Крым вернулась домой, в состав Российской Федерации. Всё самое худшее уже позади, впереди Крым и Керчь ждёт светлое будущее.

Корреспонденты KerchINFO.com решили узнать у горожан, которые пришли в центр города, чтобы принять участие в народных гуляньях, рады ли они присоединению полуострова к России и видят ли они изменения, которые произошли за последние 3 года.

Читайте: Как прошел авто-мотопробег в честь «Крымской весны» в Керчи

В своём большинстве керчане и гости города были единогласны в своих ответах. Люди высказали своё мнение, что очень рады восстановлению исторической справедливости и ждали этого события. Многие считают, что в Крыму стало жить лучше и позитивней. Все желали Керчи, Крыму и России развития и процветания.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

