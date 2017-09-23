Украина продала России очередное судно

В Крым прибыл лайнер, ранее принадлежащий украинской компании. Новый судовладелец направил судно в Севастополь. Об этом сообщает украинские СМИ, ссылаясь на личные источники.

Круизный лайнер «Звезда Днепра» («Зірка Дніпра») типа «река-море» сменил место дислокации с порта Херсон на порт Севастополя.

Судно, как оказалось, сменило судовладельца. Отныне оно следует под флагом Белиза.

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Ранее лайнер осуществлял круизы преимущественно для иностранных туристов. Он совершал навигацию по Днепру, заходя в порты Ялты и Севастополя. Однако после возвращения Крыма в состав Российской Федерации судно не использовалось.

Напомним, что это уже второе судно компании «Червона Рута», которое было продано. Несколькими месяцами ранее лайнер «Генерал Ватутин», сменив флаг, направился в порт Ростова-на-Дону.

Отметим, что многие российские судоходные компании регистрируют суда под флагами Белиза, так как это государство с достаточно низкими налогами и выгодными условиями для ведения бизнеса.

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