Украина продала теплоход России: неужели снова «зрада»

Почти сутки понадобились для решения ситуации с пароходом «Генерал Ватутин». Как оказалось, пароход был выкуплен Российской стороной без ведома украинских властей.

Как сообщалось в средствах массовой информации, пароход сменил курс и, вместо Одессы, двинулся в Ростов-на-Дону. Как сообщило ТАСС, судно уже две недели не принадлежит Украине, а выкуплено российским судовладельцем. На его борту находится 15 членов экипажа, кроме того, судно в реестре украинских судов уже 2 недели не значится.

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Как отмечает издание «Российская газета», бывший собственник судна неоднократно заявлял, что теплоход «гниет» у причала, и его содержание, равно как и содержание команды, обходится крайне дорого. Отсюда и подобный выход из сложившейся ситуации.

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