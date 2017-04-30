Украина требует передать находки на раскопках в Керчи

Министерство культуры Украины убеждено в том, что все предметы, найденный на археологических раскопках в Крыму, принадлежат ему. В связи с этим ведомство подготовило соответственное заявление.

В заявление украинского минкульта отмечается, что стало известно из открытых источников о ходе археологических раскопок на пути следования автомобильных подходов к Керченскому мосты.

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Более того, министерство культуры Украины также обратилось в украинский МИД и ЮНЕСКО с просьбой урегулировать ситуации и избежать «разрушения объектов археологического наследия Украины».

Согласно данному заявлению, все находки на раскопках в Крыму должны быть переданы на хранение Музейному фонду Украину.

Напомним, в ходе строительства автомобильных подходов к Керченскому мосту были обнаружены важные археологические находки. Оказалось, что это Тиритакский Вал.+ Тиритакский Вал — это одна из семи оборонительных линий в Восточной части Боспорского царства. Расположен ближе других к столице Боспорского царства — Пантикапею, отделяя его от остальной части Керченского полуострова. Тиритакский Вал от золотого Кургана до окраины пос. Войково.

Также учёные насчитали приблизительно 50 археологически важных объектов на земле, по которой пройдёт будущая трасса «Таврида». Об этом стало известно от зампредседателя Госкомитета по охране Крыма Вячеслава Зарубина.

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